Источник: Эшпириту Санту может сменить Моуринью на посту тренера "Тоттенхема"

Лондонский "Тоттенхэм" может уволить Жозе Моуринью с поста наставник команды и назначить на его место тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Саунту.

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