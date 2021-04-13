Источник: Эшпириту Санту может сменить Моуринью на посту тренера "Тоттенхема"

Лондонский "Тоттенхэм" может уволить Жозе Моуринью с поста наставник команды и назначить на его место тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Саунту.
Фото: Getty Images
Источник сообщает, что руководство "шпор" может пойти на смену тренера из-за результатов команды. В этом сезоне "Тоттенхэм" занимает седьмое место в английской Премьер-лиге, набрав 49 очков в 31 матче. Борьбу в еврокубках подопечные Моуринью уже прекратили, уступив в 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" из Загреба.

Жозе был назначен главным тренером лондонского клуба 20 ноября 2019 года. Контракт португальского специалиста рассчитан до лета 2023 года. Следующую игру "шпоры" проведут 16 апреля с "Эвертоном". Матч состоится на стадионе "Гудисон Парк", стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Источник: Daily Express.

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Теги: Моуринью Сантуш Тоттенхэм АПЛ
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