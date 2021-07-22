"Матч ТВ" договорился о предоставлении прав на показ АПЛ. Срок договора – 6 лет, сумма платежей – 1,3 млрд рублей в год

Телеканал "Матч ТВ" объявил о подписании шестилетнего контракта на трансляцию матчей АПЛ на территории России.

Фото: "Матч ТВ"