В настоящее время правообладателем АПЛ в России является сервис Okko Спорт. По информации источника, показ матчей обходится компании в сумму порядка 7-15 млн евро в год.
Годовая стоимость контракта на трансляцию АПЛ для "Матч ТВ" составит 1,3 млрд рублей.
Ранее в СМИ сообщалось, что показ матчей РПЛ обходится телеканалу в 1,7 млрд рублей.
Источник также сообщает, что на обладание медиаправами претендовало две организации. Помимо "Матч ТВ", вышедшего победителем из тендера, рассчитывал на пролонгацию доступа к показу матчей АПЛ сервис Okko.
Источник: "РБ Бизнес".
"Матч ТВ" договорился о предоставлении прав на показ АПЛ. Срок договора – 6 лет, сумма платежей – 1,3 млрд рублей в год
Телеканал "Матч ТВ" объявил о подписании шестилетнего контракта на трансляцию матчей АПЛ на территории России.
Фото: "Матч ТВ"
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