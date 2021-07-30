- Это всё сказки, - передает слова Федуна "РБК-Спорт".
Ранее в одном из популярных среди болельщиков английского "Вулверхэмптона" твиттер-аккаунтов была опубликована информация о том, что в июле 2021 года владелец "Спартака" Леонид Федун сделал попытку выкупить "волков" за 400 миллионов фунтов стерлингов (469 миллионов евро).
65-летний Леонид Федун является обладателем контрольного пакета акций московского "Спартака" с 2003 года.
Федун прокомментировал информацию о своей попытке купить "Вулверхэмптон"
Владелец "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что в июле 2021 года он пытался купить английский "Вулверхэмптон", появившуюся в социальных сетях.
Фото: ФК "Спартак"
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