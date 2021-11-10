Жоржиньо: был бы лицемером, если бы сказал, что не думаю о Золотом мяче

Полузащитник "Челси" Жоржиньо высказался о своих шансах на получение Золотого мяча.

Фото: Reuters

"Я не хочу иметь слишком много, но я был бы лицемером, если бы сказал, что не думал об этом. Если я выиграю Золотой мяч - отлично, если нет, я не буду жаловаться", — цитирует Жоржиньо Mundo Deportivo.



Напомним, что церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября.



Жоржиньо за 2021 год успел выиграть Чемпионат Европы в составе сборной Италии и Лигу чемпионов в составе "Челси".



В нынешнем сезоне на счету полузащитника 3 забитых мяча и 1 голевая передача в 15 матчах во всех турнирах.