В "Эвертоне" прокомментировали информацию о возможном переходе Головина за 46 млн евро

В "Эвертоне" отреагировали на информацию насчет интереса клуба к российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.

Фото: Getty Images





Как заявил Марсель Брандс, занимающий пост спортивного директора "Эвертона", эта информация не соответствует действительности.



"Информация, что "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро - это абсолютная чушь", - сказал Брандс.



Отметим, что контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 28 миллионов евро.



Источник: Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Монако" запросил у "Эвертона" 46 миллионов евро за Головина.Как заявил Марсель Брандс, занимающий пост спортивного директора "Эвертона", эта информация не соответствует действительности."Информация, что "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро - это абсолютная чушь", - сказал Брандс.Отметим, что контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 28 миллионов евро.Источник: Спорт-Экспресс