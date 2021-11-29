Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет присутствовать сегодня в Париже на вручении "Золотого мяча". Об этом информирует португальский журналист Педру Сепульведа в своём аккаунте в Twitter.
"Золотой мяч" - это ежегодная награда, которая вручается лучшему игроку планеты журналом France Football.
Криштиану Роналду трижды выигрывал эту награду (2008, 2016, 2017).
Напомним, что 36-летний манкунианец сыграл 15 матчей за английский клуб в этом сезоне и забил 11 мячей.
Вручение "Золотого мяча" состоится сегодня в 22:30 по московскому времени.
СМИ: Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча"
Сообщается, что Криштиану Роналду не приедет на вручение награды.
Фото: sportskeeda.ru