Рангник - о работе в "МЮ": это была возможность, от которой я не мог отказаться

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал свое назначение в клуб.

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"Это была возможность, от которой я не мог отказаться. Люди, с которыми я вел переговоры, очень четко дали понять, что мы говорим о работе на шесть месяцев. При этом, мы не разговаривали о том, что произойдет летом. Для меня сейчас главное — победы в следующих играх. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Рангника BBC.



Напомним, Рангник заменил на посту главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера. После его прихода клуб покинул и исполняющий обязанности тренера Майкл Кэррик.



До этого назначения Рангник занимал пост директора по спорту и развитию в московском "Локомотиве". Его функции в Москве взял на себя заместитель Ларс Корнетка.



В первом матче под руководством Рангника "МЮ" встретится с "Кристал Пэлас" в это воскресенье. Встреча стартует в 17:00.