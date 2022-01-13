СМИ: "Ньюкасл" включился в борьбу за Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин в зимнее трансферное окно может перебраться в АПЛ.

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Стоит отметить, что "Ньюкасл" уже интересовался Головиным весной 2018 года. Но дальше слухов дело не пошло. В итоге летом того года Александр подписал контракт с "Монако".



Полузащитник Александр Головин в текущем сезоне за "Монако" провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и стал автором 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 25 млн евро.



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СМИ: "Эвертон" и "Вест Хэм" контактировали с агентом Головина По данным источника, россиянином активно интересуется "Ньюкасл". "Сороки" готовы побороться за хавбека с "Эвертоном" и "Вест Хэмом". Накануне СМИ сообщили, что "ириски" и "молотобойцы" контактировали с агентом Головина.Стоит отметить, что "Ньюкасл" уже интересовался Головиным весной 2018 года. Но дальше слухов дело не пошло. В итоге летом того года Александр подписал контракт с "Монако".Полузащитник Александр Головин в текущем сезоне за "Монако" провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и стал автором 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 25 млн евро.Источник: Metaratings