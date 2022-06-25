"Челси" может купить Роналду

Криштиану Роналду в ближайшее время может перейти в "Челси".

Фото: "Чемпионат"

Новый владелец «синих» Тодд Боэли на прошлой неделе встретился с агентом Роналду Жорже Мендешем. На встрече обсуждался возможный переход нападающего "Манчестер Юнайтед" в "Челси".



Ранее стало известно, что услуги Криштиану предлагали "Баварии", но мюнхенцы отказались от игрока. Роналду недоволен, что его клуб в новом сезоне не выступит в Лиге чемпионов.



В сезоне-2021/2022 португалец провёл за "Манчестер Юнайтед" 30 матчей. Забил в них 18 голов (3 с пенальти) и сделал 3 голевые передачи. "Красные дьяволы" по итогам чемпионата заработали 58 очков и заняли 6 место, дающее право выступать в Лиге Европы.



Источник: The Athletic