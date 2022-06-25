Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
5 - 0 5 0
АмкалЗавершен
Сочи
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124)
ЗенитЗавершен
Сделать ставку

"Челси" может купить Роналду

Криштиану Роналду в ближайшее время может перейти в "Челси".
Фото: "Чемпионат"
Новый владелец «синих» Тодд Боэли на прошлой неделе встретился с агентом Роналду Жорже Мендешем. На встрече обсуждался возможный переход нападающего "Манчестер Юнайтед" в "Челси".

Ранее стало известно, что услуги Криштиану предлагали "Баварии", но мюнхенцы отказались от игрока. Роналду недоволен, что его клуб в новом сезоне не выступит в Лиге чемпионов.

В сезоне-2021/2022 португалец провёл за "Манчестер Юнайтед" 30 матчей. Забил в них 18 голов (3 с пенальти) и сделал 3 голевые передачи. "Красные дьяволы" по итогам чемпионата заработали 58 очков и заняли 6 место, дающее право выступать в Лиге Европы.

Источник: The Athletic


Челси Роналду Манчестер Юнайтед
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

СМИ: "Торино" хочет арендовать Миранчука с правом выкупа
Источник: "Бенфика" интересуется Клаудиньо
Хаджи - о матче «Сочи» и «Зенита»: игра была неплохая, но без большого мастерства - ни сыгранности, ни комбинаций эксклюзив
Тренер "Сочи" Гаранин: должны забивать и без Кассьерры. Работаем с тем, кто есть
"Мечта осуществилась". Овечкин - о голе за футбольное "Динамо"
Алберто улетит на родину, а в «Зенит» придут Кассьерра и еще два бразильца? Разбираемся в перестановках питерцев 3
Бакаев: первую неделю в "Зените" было непросто 3
Семак: сегодня Бакаев был одним из лучших, забил прекрасный мяч 4
"Челси" может купить Роналду
Источник: Крыховяк прибыл в расположение "Краснодара" 3
"Зенит" в серии пенальти оказался сильнее "Сочи" 3
"Динамо" разгромило блогерскую команду в товарищеском матче 3
Наир Тикнизян — лучший футболист "Локомотива" в мае
Бакаев забил дебютный гол за "Зенит" 5
Гильерме обратился к Кухте, который покинул "Локомотив" 2
Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи о переходе Кассьерры в "Зенит"
Полузащитник "Ливерпуля" станет одноклубником Головина в "Монако"
Сборная России поздравила Овечкина с голом за футбольное "Динамо"
Маслов принял участие в матче "Спартака" с "Аланией". Он не выходил на поле с мая прошлого года
Федотов - о поражении ЦСКА от "Велеса": мы только в начале пути
Семак - о трансферах на замену Алберто: "Зенит" будет искать наиболее выгодные варианты
Овечкин забил в товарищеском матче за футбольное "Динамо"
Лаксальт: ФИФА приостанавливает контракты? И что? Я буду продолжать играть за "Динамо"
Караваев рассказал, когда сможет вернуться в строй "Зенита"
"Спартак" сыграл вничью в первом матче под руководством Абаскаля
Сарвели – в стартовом составе "Сочи" на матч Кубка PARI Премьер с "Зенитом"
Канищев: вдруг "Зенит" получит самородка в лице Ивана – хороших вратарей у нас нет 3
Овечкин будет капитаном футбольного "Динамо" в матче против "Амкала"
Источник: "Локомотив" не станет искать замену травмированному Жемалетдинову
Бэйл продолжит карьеру в клубе из МЛС
Все новости
-