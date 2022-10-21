"Роналду уже не в первый раз уходит в раздевалку из-за того, что не вышел на поле. Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл. Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде", - цитирует Канчельскиса "Metaratings".
Напомним, ранее Роналду отказался от выхода на замену в матче с "Тоттенхэмом" (2:0) в 12-м туре АПЛ и досрочно покинул скамейку запасных, отправившись в раздевалку. После этого клуб объявил о его отстранении от основной команды.
Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Канчельскис: поступок Роналду - неуважение к тренеру и команде. Он свое уже отыграл
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал скандал вокруг Криштиану Роналду, который досрочно покинул матч с "Тоттенхэмом".
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