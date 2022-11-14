- Такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания. Про Рангника и всю их шайку мы уже давно это говорили. Для нас это вообще не новость. Я вообще не понимаю, как еще после "Локомотива" они уходят в "Манчестер Юнайтед", а потом еще куда-то. Это кто вообще? Роналду всё правильно сказал. Согласен с его высказыванием, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 37-летний португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал скандальное интервью британским СМИ, в котором критически высказался о своем клубе, его главном тренере Эрике тен Хаге и ряде других моментов. В частности, Роналду раскритиковал временного главного тренера манкунианцев в сезоне-2021/2022 и экс-директора по спортивному развитию "Локомотива" Ральфа Рангника, заявив, что Рангник даже не тренер, и он никогда о нем раньше не слышал.
Роналду, кажется, покончил с "МЮ". Дал скандальное интервью, прошелся по Тен Хагу, Рангнику и Уэйну Руни
Мостовой: такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания про Рангника и всю их шайку
Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего "МЮ" Криштиану Роналду об экс-тренере "красных дьяволов" Ральфе Рангнике.
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