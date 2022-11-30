"Андрей приехал к нам после фантастического для него чемпионата Европы, был в топ-форме. Мы его очень ждали. Сумасшедший как на поле, так и вне его. Да, мы не выиграли тогда титулов, но Андрей вошел в историю "Арсенала" благодаря покеру в ворота "Ливерпуля" и голу "Барселоне", - приводит слова Джуру "РГ".
Напомним, Андрей Аршавин перебрался в лондонский "Арсенал" в 2009 году из "Зенита". Россиянин провел за английскую команду 145 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач. Аршавин сделал покер в ворота "Ливерпуля" в матче 33-го тура сезона 2008/09. Встреча завершилась ничьей (4:4).
В 2013 году он вернулся в "Зенит" в статусе свободного агента, после чего играл за "Кубань" и "Кайрат" и завершил карьеру футболиста.
Экс-полузащитник "Арсенала" Джуру: Аршавин вошел в историю клуба благодаря покеру в ворота "Ливерпуля"
Экс-защитник "Арсенала" Йоан Джуру рассказал о бывшем одноклубнике Андрее Аршавине.
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