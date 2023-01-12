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Аршавин: сейчас "Челси" настолько плох, что у Захаряна были бы шансы заиграть. Всем понятно, что у него огромный талант

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Экс-полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин оценил потенциальные шансы полузащитника московского "Динамо" закрепиться в основе нынешнего "Челси".
Фото: Getty Images
– Не знаю, насколько возможен трансфер Захаряна в "Челси". Сейчас "Челси" настолько плохо играет, что у Захаряна были бы шансы заиграть. Но трудно сказать точно. Все-таки это совсем другой футбол, пока ты туда не окунешься, ты и не узнаешь, сможешь ли там заиграть. Тем не менее, всем понятно, что у Захаряна огромный талант, – цитирует Аршавина "Спорт день за днем".

Напомним, что полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский "Челси" летом 2022 года. Трансфер не смог состояться из-за сложностей с переводом финансовых средств на счет "Челси", что было связано с санкциями против России. Позже факт переговоров между клубами и вероятность сделки подтвердили официальные представители и "Челси", и "Динамо". На данный момент, после семнадцати сыгранных матчей, лондонский "Челси" занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков. Для сравнения – лидирующий в таблице "Арсенал" набрал 44 очка.


Аршавин Захарян Челси АПЛ
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