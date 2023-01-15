– Если мы берем исключительно футбольную составляющую, то в теории переход Захаряна в "Челси" еще возможен. Я следил за Мудриком: он скоростной и техничный парень. Захарян другого типа игрок, позиции разные. К тому же в "Челси" сейчас беда – им надо усиливаться. Но цена в 100 млн… Многие от этой сделки "хорошо покушают" (смеется), – цитирует Мостового "Чемпионат".
По сообщениям сразу нескольких достоверных источников, украинский вингер Михаил Мудрик максимально близок к переходу из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси". Изначально Мудриком активнее всех интересовался другой лондонский клуб – "Арсенал". Михаил делился в своих социальных сетях фотографиями, на которых отображено, что футболист следит за "Арсеналом" и смотрит их матч. Затем в спор за Мудрика включился "Челси", который предложил "Шахтеру" больше денег.
В турнирной таблице Английской премьер-лиги "Арсенал" на данный момент лидирует, а "Челси" располагается на десятой строчке. Этой зимой "Челси" уже приобрели несколько молодых футболистов, а "Арсенал" пока не подписал ни одного игрока. На данный момент "Челси" не может рассчитывать (из-за травм и дисквалификаций) сразу на 11 футболистов.
Мостовой – о Мудрике в "Челси" за 100 млн евро: многие от этой сделки "хорошо покушают"
Экс-полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался о готовящемся переходе вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика в "Челси".
Фото: социальные сети донецкого "Шахтера"