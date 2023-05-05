– Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 голов "Химкам" за два матча? (смеется) Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брюйне в полузащите, у нас кто? В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас.
У нас настолько "высокий" уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат – просто издевается над людьми, которые похоронили его. Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В середине этой недели в Англии состоялись матчи очередного тура чемпионата страны. В одном из них лидер таблицы АПЛ "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над лондонским "Вест Хэмом" со счетом 3:0. Автором второго мяча, забитого в ворота "молотобойцев", стал форвард "горожан" Эрлинг Холанд.
Для 22-летнего норвежца этот гол стал уже тридцать пятым по счету в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он установил рекорд за всю историю проведения чемпионатов Англии по количеству мячей, забитый за один сезон. Прежнее достижение (34) принадлежало звездным нападающим Энди Коулу из "МЮ" и Алану Ширеру из "Ньюкасла".
"Манчестер Сити" продлил свою победную серию и вернулся на верхнюю строчку в таблице АПЛ, сместив с нее лондонский "Арсенал". При этом у команды Хосепа Гвардиолы еще остается игра в резерве.
Канчельскис: Холанд забил бы 35 голов "Химкам" за два матча? Нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть, чем в АПЛ
Бывший футболист "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего "Манчестер Сити" забил 35 мячей в чемпионате России за сезон.
Фото: ФК "Манчестер Сити"