Матчи Скрыть

Канчельскис: Холанд забил бы 35 голов "Химкам" за два матча? Нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть, чем в АПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего "Манчестер Сити" забил 35 мячей в чемпионате России за сезон.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
– Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 голов "Химкам" за два матча? (смеется) Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брюйне в полузащите, у нас кто? В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас.

У нас настолько "высокий" уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат – просто издевается над людьми, которые похоронили его. Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

В середине этой недели в Англии состоялись матчи очередного тура чемпионата страны. В одном из них лидер таблицы АПЛ "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над лондонским "Вест Хэмом" со счетом 3:0. Автором второго мяча, забитого в ворота "молотобойцев", стал форвард "горожан" Эрлинг Холанд.

Для 22-летнего норвежца этот гол стал уже тридцать пятым по счету в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он установил рекорд за всю историю проведения чемпионатов Англии по количеству мячей, забитый за один сезон. Прежнее достижение (34) принадлежало звездным нападающим Энди Коулу из "МЮ" и Алану Ширеру из "Ньюкасла".

"Манчестер Сити" продлил свою победную серию и вернулся на верхнюю строчку в таблице АПЛ, сместив с нее лондонский "Арсенал". При этом у команды Хосепа Гвардиолы еще остается игра в резерве.


Манчестер Сити Холанд АПЛ Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Аленичев: Кукуян будет судить матч "Зенит" – "Спартак" непредвзято. Возможно, будут мелкие судейские ошибки
Ловчев: судьи в РПЛ слабые, им добавили VAR, но они все равно не справляются. Главное – непонятно, как с этим бороться
Денисов: к чему соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер 1
Павлюченко: при всем уважении к "Спартаку", сейчас в РПЛ нет команды, способной по уровню игры приблизиться к "Зениту"
Малком в четвертый раз признан лучшим футболистом месяца в "Зените"
Месси – о своем отстранении из-за поездки в Саудовскую Аравию: думал, что у нас будет выходной после матча, как обычно 2
Bild: "Айнтрахт" готов продать нападающего Коло-Муани за 120 млн евро, "Бавария" хочет заплатить вдвое меньше + бонусы
Мостовой – о дисквалификации Карпина: подумаешь, покричали. Судьи тоже нас могут оскорблять своими неверными решениями
Калешин: недавно я подписал новый трехлетний контракт с "Акроном". Намерен с Божьей помощью доработать его до конца
Аленичев: для "Спартака" может стать унижением, если "Зенит" отпразднует чемпионство именно в этом матче 3
Канчельскис: Холанд забил бы 35 голов "Химкам" за два матча? Нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть, чем в АПЛ
Аленичев – об удалении Карпина: судья Левников поступил чересчур жестко. Надо было просто послушать и разойтись
Ловчев – о защите "Спартака": когда оборона состоит из Маслова, Чернова, Рыбуса и Дуарте, любой тренер придет в ужас
Мостовой: Кварацхелия – просто топ! Отличный футболист, я всегда поддерживал его. Парень нереально прогрессирует
Аленичев: будет шанс вернуться в "Спартак" – вернусь. Но на любое предложение я бросаться не буду