"Астон Вилла" спаслась от поражения в матче с "Шеффилд Юнайтед" на 90+7 минуте

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед" зафиксирована результативная ничья.

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Подопечные Уная Эмери ушли не смогли на своем поле победить "Шеффилд", идущий в зоне вылета. Команды обменялись голами в концовке. Счет в игре на 87-й минуте открыл Кэмерон Арчер, приобретенный "Шеффилдом" как раз у "Астон Виллы". От поражения хозяева ушли после гола Дзаньоло головой уже в компенсированное время.



Таким образом прервалась трехматчевая победная серия "Астон Виллы", включившая в себя победы над "Манчестер Сити", "Арсеналом" и "Брентфордом". В турнирной таблице "Астон Вилла" занимает второе место, имея равное количество очков с лидирующим "Арсеналом". "Шеффилд Юнайтед" поднялся на 19-ю строчку и располагается в зоне вылета вместе с другими новичками АПЛ - "Лутоном" и "Бернли".



22 декабря 2023. Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1 - 1онлайн



Чемпионат Англии 18 тур



Голы: Дзаньоло, 90+7 - Арчер, 87.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Лангле, Конса, Динь (Морено, 74), Бэйли (Дзаньоло, 81), Рэмзи, Макгинн, Дуглас Луис, Диаби (Дуран, 74), Уоткинс.



"Шеффилд Юнайтед": Фодерингэм, Богл, Робинсон, Болдок, Трасти, Ларуси (Лоу, 58), Норвуд, Винисиус, Слиман (Макати, 76), Брукс (Хамер, 58), Арчер (Макберни, 90).



Предупреждения: Бэйли, 49, Ларуси, 51, Богл, 69, Дзаньоло, 90+5, Кэш, 90+9, Трасти, 90+9.