"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился матч 20-го тура АПЛ. Местный "Манчестер Сити" принимал "Шеффилд Юнайтед".



Фото: GeoSuper

Поединок закончился победой хозяев со счётом 2:0. На 14-й минуте счёт в матче открыл Родри, пробивший почти от линии штрафной в дальний угол. А на 61-й минуте Хулиан Альварес установил окончательный счёт. Он замкнул прострел Фила Фодена на дальнюю штангу.



После этой победы "Манчестер Сити" набрал 40 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Шеффилд" с девятью очками занимает последнее, 20-е место.