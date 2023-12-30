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"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ

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В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился матч 20-го тура АПЛ. Местный "Манчестер Сити" принимал "Шеффилд Юнайтед".
Фото: GeoSuper
Поединок закончился победой хозяев со счётом 2:0. На 14-й минуте счёт в матче открыл Родри, пробивший почти от линии штрафной в дальний угол. А на 61-й минуте Хулиан Альварес установил окончательный счёт. Он замкнул прострел Фила Фодена на дальнюю штангу.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 40 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Шеффилд" с девятью очками занимает последнее, 20-е место.

Манчестер Сити Шеффилд
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