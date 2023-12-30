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"Астон Вилла" обыграла "Бёрнли" и вышла на 2-е место в АПЛ

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В Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк" завершился матч 20-го тура АПЛ. Местная "Астон Вилла" принимала "Бёрнли".
Фото: CNN
Поединок завершился победой хозяев со счётом 3:2. На 28-й минуте счёт открыл Леон Бэйли, который вывел бирмингемцев вперёд. На 30-й минуте Зеки Амдуни восстановил равновесие в счёте.

В концовке первого тайма Мусса Диаби вновь вывел хозяев вперёд. И снова гости сумели отыграться. На 71-й минуте забил Лайл Фостер.

Тем не менее, уже в концовке "Астон Вилла" заработала пенальти. 11-метровый удар реализовал Дуглас Луис.

Бирмингемцы набрали 42 очка и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. "Бёрнли" с 11 очками находится на 19-м месте.

Астон Вилла Бёрнли
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