"Астон Вилла" обыграла "Бёрнли" и вышла на 2-е место в АПЛ

В Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк" завершился матч 20-го тура АПЛ. Местная "Астон Вилла" принимала "Бёрнли".



Фото: CNN

Поединок завершился победой хозяев со счётом 3:2. На 28-й минуте счёт открыл Леон Бэйли, который вывел бирмингемцев вперёд. На 30-й минуте Зеки Амдуни восстановил равновесие в счёте.



В концовке первого тайма Мусса Диаби вновь вывел хозяев вперёд. И снова гости сумели отыграться. На 71-й минуте забил Лайл Фостер.



Тем не менее, уже в концовке "Астон Вилла" заработала пенальти. 11-метровый удар реализовал Дуглас Луис.



Бирмингемцы набрали 42 очка и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. "Бёрнли" с 11 очками находится на 19-м месте.