Боссы "Челси" решили не продлевать истекающий в конце сезона контракт с ветераном команды, бразильским защитником Тьяго Силвой. Как сообщает издание The Guardian, Тьяго Силва покинет клуб в статусе свободного агента, а "Челси" планирует уважительно попрощаться со своим игроком.
Тьяго Силва перебрался в "Челси" в августе 2020-го года из французского ПСЖ. В текущем сезоне на счету 39-летнего защитника 28 матчей в АПЛ, Кубке Англии и Кубке английской лиги. По количеству проведенных минут Тьяго Силва (2320) в "Челси" уступает только Конору Галлахеру (2420) и Акселю Дисаси (2665).
Напомним, Тьяго Силва принадлежал московскому "Динамо" с июля по декабрь 2005-го года, однако не сыграл за "бело-голубых" ни одного матча.
The Guardian: Тьяго Силва покинет "Челси" в конце сезона
Бразильский защитник "Челси" Тьяго Силва уйдет из команды летом.
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