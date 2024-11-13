Так, по прогнозу суперкомпьютера, главным фаворитом в борьбе за чемпионство считается "Ливерпуль". Шансы мерсисайдцев на золото чемпионата Англии оцениваются в 60,3 процента.
Также в тройку входят "Манчестер Сити" и "Арсенал", шансы которых на победу в АПЛ составляют 34,3 процента и 5 процентов.
На данный момент "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, набрав в 11 турах 28 баллов. Отрыв от второго места составляет пять очков.
Суперкомпьютер назвал главного фаворита АПЛ
Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta выявил главного претендента на золотые медали в текущем сезоне АПЛ.
Фото: АПЛ