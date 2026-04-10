По информации The Telegraph, ранее интерес к 23-летнему игроку проявляли "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Теперь к числу претендентов присоединился и парижский клуб.
В "Астон Вилле" рассчитывают выручить за футболиста около 100 миллионов евро.
В текущем сезоне АПЛ футболист забил восемь голов и оформил пять ассистов в 31 матче. Также у него в активе три голевых действия в 11 встречах Лиги Европы.
"ПСЖ" включился в борьбу за дорогостоящего игрока из АПЛ - источник
"ПСЖ" включился в борьбу за Моргана Роджерса. Французский клуб рассматривает полузащитника "Астон Виллы" как вариант усиления на лето.
