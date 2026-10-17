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Вратарь "Челси" получил тяжёлую травму в матче АПЛ

Эмилиано Мартинес получил перелом челюсти в матче "Челси" с "Эвертоном".
Фото: Getty Images
По информации журналиста Гастона Эдуля, диагноз подтвердился после обследования аргентинского вратаря в больнице.

Повреждение голкипер получил после подачи со штрафного, когда столкнулся с защитником "Эвертона" Джарредом Брантуэйтом. Мартинесу около десяти минут оказывали помощь на поле, после чего его унесли на носилках.

"Челси" выиграл встречу седьмого тура АПЛ со счётом 2:0.

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