Вратарь "Челси" получил тяжёлую травму в матче АПЛ

Эмилиано Мартинес получил перелом челюсти в матче "Челси" с "Эвертоном".

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По информации журналиста Гастона Эдуля, диагноз подтвердился после обследования аргентинского вратаря в больнице.



Повреждение голкипер получил после подачи со штрафного, когда столкнулся с защитником "Эвертона" Джарредом Брантуэйтом. Мартинесу около десяти минут оказывали помощь на поле, после чего его унесли на носилках.



"Челси" выиграл встречу седьмого тура АПЛ со счётом 2:0.