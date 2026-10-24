"МЮ" может побить мировой рекорд ради назначения нового тренера - СМИ

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Брайтона" Фабиана Хюрцелера в качестве возможной замены Майклу Кэррику, однако приглашение немецкого специалиста может потребовать рекордной компенсации.

Фото: Alex Grimm / Staf / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Как сообщает The Telegraph, 33-летний Хюрцелер входит в список кандидатов на пост наставника манкунианцев. Летом тренер продлил контракт с "Брайтоном" до 2029 года, причем соглашение не предусматривает фиксированной суммы отступных.



В случае переговоров "чайки" могут потребовать компенсацию, превышающую прежние рекорды. Сейчас самые крупные выплаты за тренеров связаны с переходами Грэма Поттера в "Челси" (?21,5 млн) и Юлиана Нагельсмана в "Баварию" (?21,7 млн).



Интерес "МЮ" к Хюрцелеру объясняется успешным стартом "Брайтона" в АПЛ. После семи туров команда занимает третье место и лидирует в чемпионате по количеству забитых мячей.



Источник: The Telegraph

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Брайтон энд Хоув