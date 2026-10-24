Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
12:45
ДинамоНе начат
Факел
15:00
РодинаНе начат
Рубин
17:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Уфа
14:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
16:00
СочиНе начат
Арсенал Тула
17:00
КАМАЗНе начат

"МЮ" может побить мировой рекорд ради назначения нового тренера - СМИ

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Брайтона" Фабиана Хюрцелера в качестве возможной замены Майклу Кэррику, однако приглашение немецкого специалиста может потребовать рекордной компенсации.
Фото: Alex Grimm / Staf / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Как сообщает The Telegraph, 33-летний Хюрцелер входит в список кандидатов на пост наставника манкунианцев. Летом тренер продлил контракт с "Брайтоном" до 2029 года, причем соглашение не предусматривает фиксированной суммы отступных.

В случае переговоров "чайки" могут потребовать компенсацию, превышающую прежние рекорды. Сейчас самые крупные выплаты за тренеров связаны с переходами Грэма Поттера в "Челси" (?21,5 млн) и Юлиана Нагельсмана в "Баварию" (?21,7 млн).

Интерес "МЮ" к Хюрцелеру объясняется успешным стартом "Брайтона" в АПЛ. После семи туров команда занимает третье место и лидирует в чемпионате по количеству забитых мячей.

Источник: The Telegraph

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится