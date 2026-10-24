Каррик допустил лишение Фернандеша капитанской повязки в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик не исключил пересмотра роли Бруну Фернандеша в команде после того, как португальский полузащитник публично раскритиковал тактические решения тренерского штаба.

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"Для меня самое главное — команда, состав и атмосфера внутри коллектива. Речь идет о футбольном клубе. Какой бы ни была ситуация, я всегда буду делать то, что лучше для клуба", — заявил специалист.

Поводом для обсуждения стали слова Фернандеша после поражения от "Комо" (1:4) в Лиге чемпионов. Капитан манкунианцев выразил недовольство отказом команды от персонального прессинга, отметив, что подобная тактика позволила сопернику почувствовать уверенность.На пресс-конференции перед встречей с "Борнмутом" Каррика спросили, может ли португалец лишиться капитанской повязки или места в стартовом составе.При этом Каррик отказался раскрывать подробности возможного разговора с Фернандешем. Тренер также опроверг слухи о разногласиях в раздевалке после публичных высказываний португальца и защитника Лисандро Мартинеса."Никакого раскола нет. Нам просто нужно вернуться к тому, что мы умеем делать лучше всего. И мы это сделаем", — подчеркнул Каррик."Манчестер Юнайтед" не может одержать победу на протяжении семи матчей во всех турнирах.