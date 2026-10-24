Каррик допустил лишение Фернандеша капитанской повязки в "МЮ"

На пресс-конференции перед встречей с "Борнмутом" Каррика спросили, может ли португалец лишиться капитанской повязки или места в стартовом составе.
"Для меня самое главное — команда, состав и атмосфера внутри коллектива. Речь идет о футбольном клубе. Какой бы ни была ситуация, я всегда буду делать то, что лучше для клуба", — заявил специалист.
При этом Каррик отказался раскрывать подробности возможного разговора с Фернандешем. Тренер также опроверг слухи о разногласиях в раздевалке после публичных высказываний португальца и защитника Лисандро Мартинеса.
"Никакого раскола нет. Нам просто нужно вернуться к тому, что мы умеем делать лучше всего. И мы это сделаем", — подчеркнул Каррик.
"Манчестер Юнайтед" не может одержать победу на протяжении семи матчей во всех турнирах.