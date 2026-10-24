На 77-й минуте вратарь хозяев Майк Пендерс отправил мяч в собственные ворота после подачи углового. Спустя три минуты Коул Палмер получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 87-й минуте Матис Тель забил второй гол гостей.
После восьми туров "Челси" занимает четвёртое место в АПЛ с 13 очками. "Тоттенхэм" располагается на 12-й строчке, набрав девять баллов.
"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в лондонском дерби
"Тоттенхэм" одержал победу над "Челси" со счётом 2:0 в матче восьмого тура чемпионата Англии.
Фото: BBC Sport