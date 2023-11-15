- Нужно отметить то, что казахстанцы хорошо играют на протяжении всего отборочного турнира, и команда значительно прибавила. Магомед Адиев - молодец. Он значительно преобразил Казахстан, команда стала конкурентоспособной. У Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024. Это команда, которая уже себя хорошо проявила. Есть все шансы, чтобы попасть в финальную стадию.
В группе H национальная сборная Казахстана после восьми проведенных туров набрала 15 очков и занимает третью строчку. Отрыв от лидирующей в этом секстете Словении и идущей на втором месте сборной Дании составляет на данный момент четыре балла. В рамках отборочных матчей на Евро-2024 сборная Казахстана 17 ноября примет на своем поле команду Сан-Марино, а 21 ноября сыграет в гостях против Словении.
Магомед Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала 9 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Источник: "СЭ"
Семин: сборная Казахстана значительно преобразилась, стала конкурентоспособной. У них большие шансы выйти на Евро-2024
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что у сборной Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024.
Фото: Getty Images