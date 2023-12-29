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Адиев: откажусь от РПЛ, если позовут зимой, отверг все предложения. У сборной Казахстана есть второй шанс выйти на Евро

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Российский главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о своих карьерных планах.
Фото: kff.kz
- Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь, потому что впереди мартовские игры. Предложения были, но я все отверг. У нас есть второй шанс выйти на Евро, и я хочу им воспользоваться, - передаёт слова Адиева Sports.ru.

Сборная Казахстана под руководством 46-летнего российского главного тренера Магомеда Адиева набрала 18 очков в 10 матчах отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024 и заняла четвёртое место в квалификационной группе H, до последнего тура претендуя на дающее прямую путёвку на турнир второе место. При этом команда Адиева ещё сохраняет шансы пробиться на Евро через плей-офф Лиги наций.

21 марта сборная Казахстана в стыковом полуфинале встретится в гостях со сборной Греции, победитель этой игры встретится в финале с победителем пары Грузия - Люксембург.

Сборная Казахстана Адиев Российские трансферы
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