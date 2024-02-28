Гави, получивший разрыв “крестов” может сыграть на Евро-2024

Полузащитник “Барселоны” Гави может стать участником предстоящего чемпионата Европы в Германии.



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Как сообщает журналист Адриан Санчес в своих социальных сетях, первая фаза восстановления Гави закончилась успешно, у игрока прекрасные ощущения. Его участие на ЕВРО в составе сборной Испании не исключено на 100%.



Напомним, в ноябре 2023 года полузащитник “Барселоны” Гави порвал крестообразную связку колена. Сообщалось, что на полное восстановление таланту каталонцев и сборной Испании понадобится 8 месяцев.







