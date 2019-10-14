Сборная России уже на Евро. Но ещё есть возможность побороться за первое место

Впервые сборная России вышла уже за два тура до конца турнира. Второй раз в истории победила 7 раз подряд (прошлый раз так получилось в 1996-м). Артём Дзюба в шаге от того, чтобы стать лучшим бомбардиром отбора (9 голов) и уже лучший по системе «гол плюс пас» (9 плюс 5). У Дениса Черышева пять мячей в пяти матчах, а Головин успел сделать 4 ассиста.
Короче говоря, сборная в порядке.
Но самое трудное впереди. Летом мы будем играть не против Кипра и Шотландии, нас ждут противники совсем иного уровня. И поэтому борьба с Бельгией за первую строчку интересна с точки зрения реально проверки сил сборной.
Но это не единственная причина. Так будет выглядеть формат жеребьёвки
- В первой корзине будут шесть лучших победителей отборочных групп;
- Во второй две лучшие сборные из числа тех, кто занял вторые места в группах, а также остальные четыре победителя отборочных групп;
- В третью корзину войдут вторые команды отборочных групп, которые в рейтинге заняли места с 3-го по 8-е;
- В четвертой корзине будут худшие вторые команды групп и четыре победителя квалификационного плей-офф.
Пока что мы лучшая вторая команда (гарантирует попадание во вторую корзину), но у наших соперников ещё матчи в запасе. И поскольку в нашей группе 6 команд, а в некоторых других – по 5, наши достижения в матчах с Сан-Марино при вычислении лучших вторых команд в зачёт не пойдут. Но ещё есть шанс и смысл стать первой.
- У нас осталась важная игра с бельгийцами. Идет борьба за то, в какой группе остаться, то есть в каком городе играть на чемпионате.
Ведь если Россия выйдет на Евро с первого места, то в финальной части турнира сможет играть соответствующие раунды в Санкт-Петербурге, - объяснил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Кстати, одного своего противника мы уже знаем – в группе «B» с Россией обязательно сыграет Дания (чтобы и мы, и они смогли сыграть матч на своей территории). Но остальных соперников можем себе «подобрать».
В идеале нужно обгонять Бельгию и надеяться на попадание в первую корзину. Из-за поражения в первом туре команда Мартинеса обгоняет нас на три очка. В игре с ними нам нужна только победа. Но какая? И снова обращаемся к регламенту:
«Если две или более команд имеют одинаковое количество очков по групповым матчам, то применяются следующие критерии:
- Наибольшему количеству очков в матчах между этими командами;
- Наибольшей разнице голов в матчах между этими командами;
- Наибольшему количеству голов в матчах между этими командами;
- Наибольшему количеству голов на выезде в матчах между этими командами.
Во-первых, мы должны побеждать с разницей в два гола. Дальше приходится считать забитые. Нас устроит 2:0, потому что при таком раскладе у нас будет преимущество с гостевыми мячами (у нас 3, у Бельгии – 0). 4:2 и выше уже не подходит.
Если сборная России победит дома Бельгию 3:1, вооружаемся дальше:
- Наибольшая разница голов во всех матчах группового этапа;
- Наибольшее количество голов во всех матчах группового этапа;
- Наибольшее количеству голов на выезде во всех матчах группового этапа.
Разница голов между нашими командами радует не очень. На данный момент у Бельгии +29, у нас всего лишь +23. Если мы побеждаем 3:1, разница становится вполне отыгрываемой, всего 2 мяча – а впереди у нас Сан-Марино. Правда, есть опасность, что в параллельной игре с Кипром Лукаку и компания вряд ли будут ждать, пока их опередят по дополнительным показателям, но уровень соперников всё же будет различаться.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Фото: REUTERS, РИА Новости