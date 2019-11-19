Болельщики послали Дзюбу, и Артём не забил. Зато это удалось пяти его партнёрам

На предыдущих сборах очевидной была следующая градация вратарской бригады: основной Гильерме, уступивший ему место в старте Лунёв и третий вратарь (в простонародье «шашлычник») Джанаев. С исчезновением Лунёва основным сменщиком Гильерме по идее должен был стать Сослан, демонстрирующий отличную игру в чемпионате России, но охранять кукурузу в полях Сан-Марино был поставлен Шунин.
И ещё два дебютанта
Неподалёку от Антона расположился Беляев, а вот другой дебютант (но только стартового состава сборной) Бакаев мог и должен был активно себя проявить. В целом ротация была не шибко широкой – Черчесов не был бы Черчесовым, если бы обошёлся здесь без Джикии, Оздоева и Ионова.
К слову, оба полевых дебютанта умудрились накосячить в обороне: Беляев на ровном месте создал возможность для дальнего удара по воротам Шунина, а Бакаев допустил забег Берарди через полполя с ударом в створ! Но печальнее, что Зелимхан, менявший по ходу матча фланги, ничего не набрал по гол+пас.0
Форсируя события
В Саранске наши долго не могли вскрыть оборону Сан-Марино, а потом понеслась. Здесь произошло наоборот: надавили и запихнули мяч в ворота с помощью удара Кузяева моментально, а потом с чувством выполненного долго начали катать мяч и даже отошли назад, позволив сопернику заработать угловой!
На 18-й минуте наши забили ещё один гол в похожем стиле: после массированной атаки мяч отскочил к Кузяеву, который пробил из глубины штрафной. Правда, на этот раз мяч залетел не прямым ударом, а с добивания Петрова.
Народный посыл
Однако происходящее на поле не особо волновало интернет-аудиторию. На трибунах было интереснее: игрока, которого, в свою очередь, голы волновали больше остальных, болельщики очевидно спартаковского происхождения посылали отнюдь не домой в Петербург, и даже не НА Украину.
Трудно сказать, выбило ли это привыкшего к народной любви Дзюбу из колеи – он парень, напротив обожающий что-то кому-то доказывать игрой. Но забил он только незасчитанный гол, в первом тайме вообще не находил моментов, а во втором – не мог их реализовать. Впрочем, оно и к лучшему: ещё один покер и звание лучшего бомбардира отбора было бы не просто, как говорят в НБА, «мусорной статой». После Бельгии это смотрелось бы мелко и жалко.
В духе плохого Аршавина
Всю неделю мы вспоминаем, как же крута была сборная России 10-летней давности. Своё восхождение она начала с выездного матча против Андорры – схожего по атмосфере, но куда более тяжёлого и значимого. Тогда Аршавин психанул и лишил себя двух матчей Евро.
Нечто похожее, как сперва показалось, изобразил и Оздоев. Хорошо, что Магомед, получив реально болезненный удар (возможно, из-за него пришлось замениться), всё-таки не переборщил и отделался жёлтой карточкой без всяких дисквалификаций. Главное, чтобы со здоровьем всё было в порядке: повредиться перед Лигой чемпионов в таком матче – всё равно что сломать ногу в душевой в раздевалке.
Без Головина никак!
Станислав Черчесов вроде бы разобрался в турнирных раскладах и понимал, что от количества голов в матче с Сан-Марино и от этого матча вообще не зависит ну вообще ничего. Тем более странно было слышать его слова: «Высока вероятность, что Жирков не сыграет. По Головину завтра скажут врачи».
По-хорошему, Александра надо было отпускать назад в клуб сразу после того, как стало известно, что он не сыграет с Бельгией. Ладно, не отпустили. Но отправлять только восстановившегося человека играть ничего не значащий матч против ребят, которые горазды на экстремальный массаж икроножных мышц шипами бутс – решение своеобразное даже для Черчесова.
Дебюты, обречённые на успех
После выхода Головина Россия забила лишь однажды, и сделал это не «любимец» трибун, а другой форвард: Сергей Петров выкатил на гол Николаю Комличенко. Ранее защитник «Краснодара», ставший самым результативным игроком встречи, здорово «прокатил» Дзюбу, навесив точно в голову Миранчуку.
Первыми голами помимо Комличенко отметились уже расхваленный Петров и Кузяев, а у Антона Шунина – первый матч за сборную на ноль. Игрокам приятно, но всё же – мелочь. И перед Евро нам нужно заниматься явно не подобными спаррингами с Молдовой, благодаря которой Андорра впервые заняла не последнее место в группе. Качество чемпионата Европы с расширением, конечно, упало, но и оно нашу команду способно уронить. Игры с такими соперниками вряд ли её укрепят.
Чемпионат Европы-2020
10 тур
10 тур
Сан-Марино - Россия - 0:5
Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78.
Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78.
Сан-Марино: А. Симончини, Д. Симончини, Витайоли, Палацци, Д'Аддарио (Томассини, 65), Ченсони, Гьярди, Лунадеи, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.
Россия: Шунин, Беляев, Джикия, Кудряшов, Петров, Оздоев (Зобнин, 59), Кузяев, Ал. Миранчук (Комличенко, 65), Ионов (Головин, 59), Бакаев, Дзюба.
Предупреждения: Д. Симончини, 33, Ченсони, 45, Палацци, 53, Оздоев, 53.