Болельщики послали Дзюбу, и Артём не забил. Зато это удалось пяти его партнёрам

В отборе к Евро Россия была намного слабее Бельгии и намного сильнее остальных. В финальной части, увы, вряд ли будет так же.



Фото: Константин Рыбин/ РФС