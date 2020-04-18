Андронов: в креативной части мы действительно уступаем сборной Украины

Комментатор Алексей Андронов рассказал, что хотел бы встречи между командами России и Украины на Евро-2020.

Фото: кадр из трансляции НТВ

Напомним, что Россия попала на чемпионат Европы со второго места в отборочной группе, уступив Бельгии. Украина опередила сборные Португалии и Сербии и оказалась первой.



В финальной части турнира Россия сыграет в группе с Бельгией, Финляндией и Данией, а Украина против Нидерландов и Австрии. Третий соперник украинцев определится позднее.



- Я отношусь к числу тех людей, которые очень хотят и очень ждут, чтобы на чемпионате Европы Россия и Украина сыграли между собой. Но у меня совершенно другая платформа ожиданий, чем у Алиева. Я ни в коем случае не буду это называть никаким матчем примирения, потому что футболисты и тренеры не имеют большого отношения к тому, что произошло. Примиряться, решать и разруливать историю должны совсем другие люди, которые ее начали.



Может быть, в креативной части мы действительно уступаем. Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Марлос – в российской сборной похожих на них игроков нет, - сказал Андронов в ютуб-шоу "Вацко Live".



Евро-2020 был перенесен на следующее лето из-за пандемии коронавируса.