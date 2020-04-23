Таким образом чемпионат Европы, который состоится летом 2021 года, будет называться Евро-2020.
Напомним, что турнир впервые в истории должен был пройти в 12-ти европейских городах. Причиной переноса стала пандемия коронавируса. В мире на данный момент зафиксировано уже больше двух с половиной миллионой заражений.
Сборная России пробилась на турнир и сыграет в одной группе с командами Дании, Финляндии и Бельгии.
Было решено не переименовывать Евро-2020, несмотря на перенос турнира на следующий год
Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА.
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