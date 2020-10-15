В оргкомитете Евро-2020 отреагировали на информацию о возможной отмене матчей в Санкт-Петербурге

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что страну могут лишить права на проведение чемпионата Европы.

Фото: "СЭ"