- Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет, - цитирует Сорокина "РИА Новости".
Ранее британские СМИ заявили, что рассматривается вариант, при котором чемпионат Европы может пройти в одной стране с использованием четырех стадионов. Это будет сделано для того, чтобы локализовать место проведения соревнований из-за активного распространения COVID-19. Матчи могут быть отменены в Санкт-Петербурге и Баку (из-за военного конфликта с Арменией).
В оргкомитете Евро-2020 отреагировали на информацию о возможной отмене матчей в Санкт-Петербурге
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что страну могут лишить права на проведение чемпионата Европы.
Фото: "СЭ"
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