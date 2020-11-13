Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Напомним, что сборная России попала в группу B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Первый матч национальной команды состоится 12 июня с Бельгией в Санкт-Петербург. Начало встречи - 21:00 по Москве.
16 июня россияне сыграют с Финляндией также в Санкт-Петербурге (начало - 15:00 МСК), а 21 июня встретятся с Данией в Копенгагене (начало - 21:00 МСК).
Источник: официальный сайт УЕФА
Стали известны даты и время матчей сборной России на Евро-2020
На официальном сайте УЕФА был опубликован новый календарь финальной стадии ЕВРО-2020.
Фото: сборная России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!