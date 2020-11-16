Орлов: Черчесов "горит" без Дзюбы! Не уверен, что с сербами добьемся без него положительного результата

- Считаю, нам не хватило Дзюбы - давил бы, нагнетал. Артем и прикрикнуть может на партнеров, и сам организовать атаку, оттягивает на себя защитников. Это - фигура. Фактически мы сделали туркам подарок, не взяв Артема. Да и с Сербией без него придется на поле выходить. Но почему? Кто-то может мне это объяснить? Что случилось-то? Главный тренер считает, что ему надо отдохнуть? Ну Артем уже пропустил два матча - и как сыграла сборная? Черчесов "горит"! - считает Орлов.
- И я не уверен, что с сербами мы без Дзюбы добьемся положительного результата. Боюсь, балканцы нас "не отпустят" с такими-то дырами в обороне, обрезами. Что получаем на выходе? Команда теряет очки, баллы, опускается в рейтинге ФИФА. Не взяв Дзюбу, Черчесов наказал сборную. Вот в чем весь парадокс, - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал вызывать на ноябрьские матчи национальной команды нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу. Причиной такого решения стало компрометирующее форварда скандальное видео, опубликованное и широко распространившееся в интернете в ночь с 7 на 8 ноября.
В товарищеском матче с Молдавией (0:0) в стартовом составе на позиции центрального нападающего вышел игрок ЦСКА Федор Чалов, на 64 минуте его заменил спартаковец Александр Соболев. Сборная России нанесла по воротам молдавской команды 18 ударов, 5 из них в створ, но так и не смогла забить. Во встрече Лиги наций со сборной Турции (2:3) в стартовом составе вышел нападающий "Сочи" Антон Заболотный, которого на 70 минуте сменил зенитовец Александр Ерохин. Команда Станислава Черчесова нанесла по воротам соперника 16 ударов, 6 из которых в створ, и забила 2 мяча.
18 ноября сборной России предстоит встретиться в Белграде со сборной Сербии в рамках 6 тура Лиги наций. Чтобы гарантированно остаться на первом месте, нашей команде необходимо выигрывать этот матч. В параллельном матче сыграют сборные Венгрии и Турции, каждая из которых также претендует на первенство в группе 3 дивизиона B Лиги наций.
Орлов: Черчесов "горит" без Дзюбы! Не уверен, что с сербами добьемся без него положительного результата
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру сборной России в матче с Турцией в отсутствие форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: EPA
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