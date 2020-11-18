Николич и Милинкович-Савич не сыграют с Россией из-за коронавируса

Еще два игрока сборной Сербии заразились коронавирусом перед матчем Лиги Наций с Россией.

Фото: ФК "Лацио"

Вратарь Джордже Николич и полузащитник Сергей Милинкович-Савич сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Сербии.



Ранее мы сообщали, что коронавирусом также заразился полузащитник Дарко Лазович.



Матч Сербия - Россия состоится сегодня, 18 ноября. Начало - в 22:45 мск.