Этот матч станет безусловно решающим для сборной России. Команде Станислава Черчесова необходима только победа над Сербией, чтобы гарантировать себе первое место в группе и вторую корзину посева на жеребьевке отбора к ЧМ-2022 без оглядки на параллельный матч. Первенство в квартете может принести и ничья, но для этого требуется строго ничейный исход во встрече Венгрии и Турции, каждая из которых будет биться за победу.
В последнем матче с Турцией сборная России отрезками демонстрировала отличный футбол, порой переигрывая оппонентов и в меньшинстве, но это не помогло добыть даже ничью. Наша команда не может выиграть уже на протяжении 5 матчей. Досадную серию необходимо прервать - и разве есть для этого момент лучше, чем решающая игра, в которой требуется только победа?
Сборная Сербии отстала от остальных соперников по квартету, но еще имеет шанс спастись от вылета в Лигу C - для этого балканской команде необходимо побеждать самой и надеяться, что Венгрия обыграет Турцию. В этом варианте сербы поднимутся на третье место в группе, а дивизионом ниже отправятся турки.
У сборной России из-за дисквалификаций пропустят матч Семенов, Кудряшов и Зобнин, а также Сафонов из-за сомнительного ковид-теста. У Сербии не сыграют травмированный Тадич, а также заразившиеся коронавирусом Милинкович-Савич, Николич и Лазович.
В последних 5 очных встречах Россия одержала 3 победы при 2 ничьих с разницей мячей 8:4.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет Первый канал, просмотр матча Сербия - Россия онлайн бесплатно доступен на сайте телеканала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 22:45 МСК 18.11.2020
Сербия - Россия. Где смотреть матч онлайн 18 ноября 2020
В 6 туре дивизиона B Лиги наций состоится решающая встреча - сборная России сыграет в Белграде со сборной Сербии.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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