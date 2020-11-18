Сборная России не выигрывает 6 матчей подряд

Сборная России разгромно проиграла Сербии (5:0) в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Фото: сборная России

Ранее россияне не сумели победить Швецию (1:2) и Молдову (0:0) в контрольных матчах, а также Турцию (1:1 и 2:3) и Венгрию (0:0) в рамках Лиги наций.



Таким образом, серия без побед национальной команды России достигла 6-и матчей.



Напомним, что Россия опустилась в третью корзину при жеребьевке чемпионата мира 2022 года.