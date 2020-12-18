- Хочу попробовать сформулировать одну мысль в контексте Чалова, ЦСКА, сборной России и Черчесова. Вчера, по удивительному совпадению, помимо матча "Ростов" - ЦСКА была большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. Один яркий герой - Сергей Шнуров -, болельщик "Зенита", задал достаточно острый вопрос про российских хакеров: "Почему они не помогли Трампу выиграть повторно?" Путин нашел очень ловкий комментарий. Он сказал, что это не вопрос, а провокация. Тем не менее, фактически ответил. Я веду к тому, что вопрос комментатора Дениса Казанского Станиславу Черчесову про "золотой актив" был тоже провокацией. Я считаю, что Путин наглядно показал не только для Черчесова, но и для всех, кто попадает в такие ловушки, что нужно уметь отличать профессиональные вопросы от провокаций.
Безусловно, ничто не позволяет сейчас объявлять Чалова и кого бы то ни было из наших талантливых футболистов “золотыми”. Для российского футбола есть несколько “золотых” фигур, но к ним пока не относятся наши талантливые футболисты. Чалову предстоит еще проделать большой путь, сейчас он находится на принципиальной профессиональной развилке и вырулить может в любую сторону.
В матче с "Ростовом" Чалов "восстал из пепла". Он получил свой шанс, когда Шкурин получил красную. Чалов показал, что он мастер. Чтобы его постоянно так называли, он должен показывать свой уровень в каждом матче. Посмотрите на Влашича. Даже не в лучшем его матче было видно, что он мастер.
Грушевский - об интервью Черчесова: Путин наглядно показал, что нужно уметь отличать вопросы от провокаций
Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью Rusfootball.info поделился мнением о скандальном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: соцсети Михаила Грушевского
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