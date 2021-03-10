"Список уже есть, окончательный мы назовём 15 марта. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Футболисты, выступающие за рубежом, ведь все играют 21 марта, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим. Дзюба будет вызван. И будет капитаном", - сказал Черчесов.
Напомним, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не получил приглашение на ноябрьские матчи национальной команды после того, как в сеть было опубликовано интимное видео футболиста. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснял это решением тем, что он дал время игроку побыть с семьей.
Сборная России в марте проведет три матча отборочного турнира чемпионата мира 2020 года. 24 марта команда Черчесова сыграет против Мальты в гостях, 27 марта примет в Сочи команду Словении, а 30 марта в Трнаве проведет матч со сборной Словакии.
За сборную России Артем Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.
Источник: РБ-Спорт
Черчесов: Дзюба будет вызван на ближайшие матчи сборной России и останется капитаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба будет вызван в состав национальной команды на ближайшие матчи.
Фото: РИА Новости
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