"Двоякие ощущения. С одной стороны, мы сделали большое дело и вышли в финальную стадию. С другой - мы ставили максимальную задачу - выход из группы. К сожалению, начало было многообещающим, выиграли, но дальше не смогли добиться нужного итога. Результат неудовлетворительный.
Франция и Дания более динамичные и скоростные команды. Они проповедуют качество игры, в определенных сегментах нам удалось им что-то противопоставить, но глобально мы не смогли дать нечто большего, чтобы добиться победы. Обученность наших игроков в определенных компонентах может быть тактически и по боевитости противопоставлена соперникам, но индивидуальные качества соперника выше: они мощнее, атлетичнее, выше. Но нельзя вешать ярлыки на наших ребят. Команду нельзя упрекать, она отдалась игре. Ребята хотели победить, старались", - сказал Галактионов.
Молодежная сборная России в решающем матче группового этапа чемпионата Европы 2021 года (U-21) уступила сборной Дании со счетом 0:3.
Два мяча датчане забили на 10-й и 11-й минутах игры. Их авторами стали нападающий Якоб Брюн-Ларсен и полузащитник Андерс Дрейер. В конце встречи третий гол в ворота россиян отправил форвард сборной Дании Карло Хольсе.
В другом матче этой группы сборная Франции обыграла команду Исландии (2:0).
Сборная России заняла 3-е место в группе С и не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы. Из этой группы в плей-офф с первого места вышла сборная Дании, со второго - команда Франции.
Матчи 1/4 финала молодежного чемпионата Европы в Венгрии и Словении пройдут 31 марта. Какие пары образовались на этой стадии турнира, можно посмотреть здесь.
Источник: Sport24
Галактионов: результат неудовлетворительный, но упрекать молодежную сборную России нельзя
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча со сверстниками из Дании в матче чемпионата Европы (U-21).
Фото: "Getty Images"
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