Российская молодежка оказалась конкурентоспособной только на фоне Исландии

Шансы выйти в плей-офф были. Для этого россиянам надо было зацепить очки с Францией или Данией. Судя по игре и тех и других, ничего убийственного в них нет. По крайней мере, это не сборная Португалии, которая катком прошлась в группе с Англией, Хорватией и Швейцарией.
Но на деле оказалось, что российская сборная выглядит ярко лишь на фоне откровенно слабой Исландии. На чемпионате Европы очков не набрали лишь две сборные — Исландии и Венгрии. Викинги закончили кампанию с удручающей статистикой забитых и пропущенных (1:8). В общем, гордиться победой в матче с таким соперником, в общем-то, нечем.
Начинать с 0:2 — наш стиль
Матч с Францией, который Россия проиграла со счётом 0:2, начался крайне неприятно. Ещё в первом тайме подопечные Галактионова получили два пенальти в свои ворота. Эти эпизоды и предопределили исход.
?? Покидаем ЕВРО..— «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@rusteamu21) March 31, 2021
Спасибо команде за турнир, на котором, мы уверены, парни отдали все силы ?? pic.twitter.com/6uyS10qhG9
С Данией беда пришла ещё раньше. Скандинавы отгрузили два мяча в первые 11 минут. Сложно сказать, на что рассчитывали россияне, но первые же осмысленные атаки соперника получились результативными. Сперва Брюн-Ларсен вышел один на один и здорово обыграл Максименко. А затем Дрейер с убойной позиции прошил российского вратаря, который хоть и выставил ногу, но свою команду не спас.
?? Первый гол сборной Дании в ворота россиян. Отличился нападающий «Хоффенхайма» Якоб Брун-Ларсен.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021
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Вновь получилось 0:2 уже в первом тайме. Учитывая расклады в турнирной таблице, российская команда была обречена. Для выхода в плей-офф теперь надо было забивать уже четыре. Только победа с преимуществом в два и более мячей гарантированно выводила россиян в следующий раунд. Помочь могли исландцы, которые могли вывести россиян, обыграй они Францию с нужным счётом. Но, конечно, чуда не произошло. Французы ещё в первом тайме вскрыли оборону исландцев, перечеркнув все надежды.
?? Андерс Дрейер увеличивает преимущество датчан в матче со сборной России на 11-й минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5bC6wpU1K5— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021
Учитывая турнирные расклады, юным россиянам оставалось лишь побиться за свою честь. Получилось это или нет, пусть каждый говорит сам. Но игра команды оставила удручающее впечатление. Периодически возникало ощущение, что российская сборная просто не знает, как атаковать и взламывать оборону организованного соперника. Если исландцы оставляли много свободного пространства на своей половине поля, то датчане действовали иначе. Более того, помимо плотности соперник ещё и противопоставил россиянам грамотный контроль мяча. Датчане действительно понравились: выход через короткий пас, классные розыгрыши, задействование голкипера при начале атак. На фоне примитивной игры соперника футбол сборной Дании казался если не космическим, то, как минимум, более качественным и интересным.
Чалов не справился с ролью лидера
В очередной раз на поле затерялся Фёдор Чалов. Как же быстро всё меняется в карьере форварда ЦСКА. Ещё недавно за него вроде как предлагал 25 млн евро «Кристал Пэлас», а теперь Чалова меняют в молодёжной сборной уже после первого тайма.
Чалов в очередной раз был не слишком заметен. Точнее, скорее неэффективен. Нападающий охотно участвовал в игре, но все его действия были слишком предсказуемыми и неточными. Апогеем стала чудовищная передача на фланг Макарову, во время которой мяч пролетел в пяти метрах от партнёра.
Впрочем, выделять одного Чалова вряд ли стоит. В целом, в созидании у россияне не получалось ровным счётом ничего. Совсем пропал Арсен Захарян, который так понравился в матче с Исландией. Макаров за всю игру нанёс лишь один классный удар, с которым не без труда справился вратарь соперника. В остальном форвард «Рубина» много финтил, но был неэффективен. Да и аналогичные выводы можно сделать об игре и остальных игроков сборной России. Просто от Чалова, конечно, можно было ждать большего. В этой команде он должен быть лидером и звездой, чего не происходит.
В определённой мере разочаровал и Максименко. О вратаре «Спартака» часто говорят, как о потенциальном номере один сборной на года. В целом, он действует надёжно, но как несовременно! Если голкипер датчан точными передачами начинал атаки своей команды, то Максименко пулял мяч куда подальше, боясь поискать пасом партнёра накоротке. Стоило даже одному датчанину пойти в высокий прессинг, как Максименко посылал мяч далеко вперёд, словно боялся ошибиться в простейшей передаче.
Оценка — удовлетворительно
В то же время нужно признать, что сборная уже сделала важный шаг вперёд. На чемпионатах Европы россияне не играли с 2013 года. Поэтому говорить о провале команды Галактионова, конечно же, нельзя. Скорее, стоит признаться, что мы слишком многого ждали от этих парней. Яркий матч с Исландией ввёл в заблуждение, а некоторые эксперты даже начали говорить о чемпионских амбициях команды. На деле же оказалось, что российская молодежка весьма посредственна. В матчах с Францией и Данией россияне не забили ни одного мяча. И давайте признаем честно, не заслужила ни одного гола.
Михаил Галактионов
Чалов, Захарян и Обляков могут выглядеть ярко в российском чемпионате. Но на фоне своих сверстников, которые играют в Европе, они превращаются в посредственность. Теперь уже заблуждений в отношении этой команды нет. Может, Черчесов и правильно сказал про позолоченный актив?
Молодежный чемпионат Европы-2021
3 тур
Группа C
Дания 3:0 Россия
Голы: Бруун-Ларсен, 9, Драйер, 11, Хольсе, 90
Дания: Кристенсен, Андерсен (Хауснер, 61), Сёренсен (Ибсен, 78), Бруун-Ларсен, Дрейер, Исаксен (Дарами, 46), Карстенсен, Линдстрем (Хольсе, 57), Нарти, Нельссон (Хульманн, 61), Поульсен
Россия: Максименко, Глебов (Куликов, 82), Голубев, Грулев (Ломовицкий, 74), Дивеев, Евгеньев, Захарян (Лесовой, 63), Макаров, Обляков (Обляков, 46), Тикнизян, Чалов (Тюкавин, 46)
Предупреждения: Евгеньев, 62, Дивеев, 72, Макаров, 82