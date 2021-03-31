Российская молодежка оказалась конкурентоспособной только на фоне Исландии

Rusfootball.info — о заключительном матче команды Михаила Галактионова на чемпионате Европы.

Фото: UEFA

?? Покидаем ЕВРО..



Спасибо команде за турнир, на котором, мы уверены, парни отдали все силы ?? pic.twitter.com/6uyS10qhG9 — «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@rusteamu21) March 31, 2021

?? Первый гол сборной Дании в ворота россиян. Отличился нападающий «Хоффенхайма» Якоб Брун-Ларсен.



? Футбол онлайн на #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/yAbToBse2F — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

?? Андерс Дрейер увеличивает преимущество датчан в матче со сборной России на 11-й минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5bC6wpU1K5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

Михаил Галактионов