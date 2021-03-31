"Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.
Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.
Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы", - сказал Федун.
Молодежная сборная России в решающем матче группового этапа чемпионата Европы 2021 года (U-21) уступила сборной Дании со счетом 0:3.
Два мяча датчане забили на 10-й и 11-й минутах игры. Их авторами стали нападающий Якоб Брюн-Ларсен и полузащитник Андерс Дрейер. В конце встречи третий гол в ворота россиян отправил форвард сборной Дании Карло Хольсе.
Сборная России заняла 3-е место в группе С и не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы. Из этой группы в плей-офф с первого места вышла сборная Дании, со второго - команда Франции. На турнире команда Галактионова одержала в трех матчах одну победу, обыграв в первом туре сборную Исландии со счетом 4:1.
Источник: Sport24
Федун - о вылете молодежной сборной России с Евро: чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал поражение молодежной сборной России в матче с Данией на чемпионате Европы (U-21).
Фото: ФК "Спартак"
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