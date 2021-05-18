Габулов заявил, что, вероятно, тренерский штаб сборной сделает основным вратарем команды на Евро голкипера "Динамо" Антона Шунина. По его словам, в последних матчах сборной России Шунин выглядел достойно.
"Кто будет первым номером? Пока сложно сказать, но, думаю, ставка будет сделана на Антона Шунина. В последних матчах сборной России он сыграл достойно, не совершив ошибок. Да, присутствовала определённая нервозность, но при качественной подготовке, которой будет заниматься Стауче, Шунин подойдет в хорошей форме. Надеюсь, на Евро он сыграет достойно", - сказал Габулов.
Напомним, что, помимо Шунина, в сборную России для подготовки к Евро вызваны три вратаря - Матвей Сафонов из "Краснодара", Юрий Дюпин из "Рубина" и Андрей Лунев из "Зенита". В резервный список команды попал голкипер "Спартака" Александр Максименко. Его могут вызвать в сборную в случае необходимости.
Источник: Чемпионат
Габулов: думаю, на Евро первым номером сборной России будет Шунин
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о том, кто будет основным голкипером национальной команды на чемпионате Европы.
Фото: "Динамо"
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