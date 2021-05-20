Черчесов рассказал о состоянии Баринова и Мухина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил состояние травмированных полузащитников "Локомотива" Дмитрия Баринова и Максима Мухина.
Фото: ФК "Локомотив"
— Они получили повреждения в финале Кубка и не играли в матче с "Уралом". Мы попросили отправить их к нам. Уже несколько дней до сбора они работали с нашими врачами. Сегодня они провели полную тренировку, никаких проблем нет, — цитирует Черчесова Sport24.

24-летний Баринов в нынешнем сезоне провел 17 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

19-летний Мухин в 15 матчах не смог отметиться результативными действиями. Ранее стало известно, что полузащитник прошел медосмотр для ЦСКА и подписал с московской командой контракт.

Сборная России начнет выступления на чемпионате Европы 12 июня матчем против Бельгии.

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Теги: Сборная России Локомотив Мухин Баринов Черчесов
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