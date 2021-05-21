"Полностью футболист не может быть здоров, у всех есть жалобы. Где-то что-то потягивает, но в настоящее время все в общей группе. Антон Заболотный работает с небольшими ограничениями, но активных жалоб у него не было. Он проходил обследования, у него была выявлена проблема одной из мышц таза. Конечно, никто не будет подвергать риску здоровье спортсмена. Мы регулярно тестируем Антона, проблем больших не видим. Мы в контакте с руководством ЦСКА. В Австрию все улетаем в хорошем настроении", - заявил Безуглов.
Напомним, сборная России накануне начала подготовку на базе в Новогорске к Евро-2020. С 22 по 31 мая команда проведет тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Антон Заболотный в завершившимся сезоне Российской Премьер-лиги в составе "Сочи" провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
"Сочи" в последнем туре РПЛ сыграл в гостях вничью с "Химками" (0:0). Команда Федотова заняла 5-е место (53 очка) и впервые в истории попала в еврокубки. В следующем сезоне сочинцы сыграют в Лиге конференций.
Ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил журналистам, что Заболотный покинул клуб и перейдет в ЦСКА.
Источник: Чемпионат
Врач сборной России рассказал о повреждении у Заболотного
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о проблеме со здоровьем у нападающего Антона Заболотного.
Фото: Sportbox
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