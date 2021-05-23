Сычев заявил, что у сборной России есть шансы выйти из группы на чемпионате Европы. По его словам, фаворитом группы является Бельгия. Основным конкурентом сборной России в борьбе за второе место, вероятно, станет Дания, отметил Сычев.
"Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда - равно оценка, у них есть шансы. <...> Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы", - сказал Сычев.
Напомним, что Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира состоятся на петербургской "Газпром Арене". Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Источник: ТАСС
Сычев оценил шансы сборной России выйти из группы на Евро
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о шансах национальной команды на выход из группы на Евро-2020.
Фото: Благотворительный фонд "Подсолнух"
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