Черышев: нужно слушать Черчесова. Важно много работать, побольше молчать сейчас

Полузащитник сборной России Денис Черышев высказался о подготовке к чемпионату Европы - 2020.
Фото: "Getty Images"
"Конечно, надо слушаться Станислава Саламовича, ко всему, что он говорит. Работать. И побольше молчать всем нам надо. И на позитиве все получится хорошо.

Это был посыл капитану сборной [Артему Дзюбе]? Нет, он пусть разговаривает", - сказал Черышев.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

С 22 по 31 мая национальная команда проводит тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии. Игру со сборной Польши в прямом эфире покажет телеканал "Рен ТВ". Встреча начнется в 21:45 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Черышев Сборная России Черчесов
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