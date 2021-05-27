"Конечно, надо слушаться Станислава Саламовича, ко всему, что он говорит. Работать. И побольше молчать всем нам надо. И на позитиве все получится хорошо.
Это был посыл капитану сборной [Артему Дзюбе]? Нет, он пусть разговаривает", - сказал Черышев.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
С 22 по 31 мая национальная команда проводит тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии. Игру со сборной Польши в прямом эфире покажет телеканал "Рен ТВ". Встреча начнется в 21:45 мск.
Источник: Sport24
Черышев: нужно слушать Черчесова. Важно много работать, побольше молчать сейчас
Полузащитник сборной России Денис Черышев высказался о подготовке к чемпионату Европы - 2020.
Фото: "Getty Images"
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