- Почему я пропустил 3 с половиной месяца, хотя сначала объявили, что пропущу 3 недели? У меня был надрыв сухожилия в очень серьезном месте. Уже после объявления про 3 недели в клубе приняли решение: будет около 2 месяцев восстановления. Через полтора месяца я уже почти восстанавливался, но на одной из тренировок у меня снова воспалилось это место. Я был очень близок к возвращению на поле, тренировался 2 раза в день, набирал форму, но случилась вот эта ситуация. Сделал МРТ, сказали, что теперь дней пять вообще не тренируешься, а потом заново все начинаешь восстановление. Так добавился еще месяц. Потом я мог выйти на поле за 3 игры до зимнего перерыва, но Ковач сказал, что рисковать не стоит, - передает слова Головина Sport24.
25-летний атакующий полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин получил травму подколенного сухожилия в выездном матче 2 тура чемпионата Франции против "Метца", который состоялся 30 августа 2020 года. После этого российский хавбек не попадал в заявку своего клуба в течение 15 встреч национального первенства, пропустив все матчи монегасков в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Впервые после травмы Головин вышел на поле 6 января 2021 года в гостевой игре 18 тура Лиги 1 против "Лорьяна", и забил гол уже через несколько секунд после выхода на замену. Всего Александр после травмы провел за клуб 24 матча в чемпионате и кубке, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач (до травмы его статистика составляла 1 голевой пас в 2 проведенных играх).
Головин объяснил, почему восстанавливался от травмы в течение трех с половиной месяцев
25-летний полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин рассказал, из-за чего его восстановление после травмы заняло три с половиной месяца.
Фото: AFP
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