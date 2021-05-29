Согласно информации источника, оба игрока начали занятие в общей группе, но затем перешли на тренировку по индивидуальной программе.
Отметим, что сборная России готовится к чемпионату Европы на сборе в Австрии. Этот сбор продлится до 31 мая. Затем команда проведет два товарищеских матча - с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).
Напомним, что чемпионат Европы стартует 11 июня и будет продолжаться до 11 июля. В России матчи турнира состоятся на петербургской "Газпром Арене". Сборная России на групповой стадии Евро встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Источник: Sport24
Фернандес и Черышев продолжают тренироваться по индивидуальной программе
Защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев продолжают тренироваться с ограничениями в рамках подготовки сборной России к чемпионату Европы.
Фото: AFP
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